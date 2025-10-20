Чеботина ответила на критику Резника о своем наряде

Певица Люся Чеботина ответила на критику Ильи Резника относительно своего сценического наряда.

Поэт выразил недовольство платьем артистки после ее выступления на своем творческом вечере. Резник заявил, что исполнительница не соблюла дресс-код мероприятия.

Чеботина выразила удивление таким комментарием, отметив, что специально прилетела на концерт из другого города. Певица сообщила, что потратила средства и время на подготовку нового продакшена для песни «Кабриолет». Она подчеркнула, что организаторы не присылали ей требований к одежде.

Исполнительница добавила, что в этом же платье ранее выступала на «Новой Волне» у Игоря Крутого. Резник в свою очередь объяснил, что просил режиссера проконтролировать костюмы артистов. По его словам, организаторы не смогли повлиять на выбор наряда Чеботиной.