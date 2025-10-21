Российский мессенджер MAX интегрировали в HR-сервис HRMOST

Платформа для автоматизации найма HRMOST первой на рынке HR-tech добавила в свой функционал российский мессенджер MAX. Теперь работодатели и соискатели могут использовать его как дополнительный канал для коммуникации в процессе подбора персонала. По словам директора сервиса HRMOST Константина Куницы, растущая аудитория MAX, которая превысила 45 млн пользователей при суточном охвате 18,2 млн в октябре, делает его привлекательным инструментом для ускорения закрытия вакансий и предоставления кандидатам большего выбора для общения.

Процесс взаимодействия выстроен следующим образом: после отклика на вакансию через карьерный сайт или джоб-платформу соискатель получает автоматическое сообщение со ссылкой на хаб, где ему предлагают выбрать удобный мессенджер, включая MAX, для получения деталей и продолжения диалога. Работодатель, в свою очередь, настраивает чат-боты в HRMOST, выбирая предпочтительные каналы связи с аудиторией.