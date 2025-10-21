Ученые зафиксировали малоподвижный образ жизни беременных после COVID-19

Шведские ученые выявили устойчивое снижение физической активности и рост малоподвижного поведения среди беременных женщин в период пандемии COVID-19. Негативные изменения сохранялись даже после отмены ограничительных мер в 2022 году.

Ученые зафиксировали изменения в физической активности в период пандемии COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Согласно данным, полученным с помощью акселерометров, ежедневное малоподвижное поведение увеличилось на 6,6 процентных пунктов, тогда как уровень физической активности снизился на 6,7 процентных пунктов по сравнению с допандемическим периодом.

Особую тревогу исследователей вызвал факт сохранения негативной тенденции в 2022 году, когда ограничительные меры уже были отменены. Анализ данных показал, что малоподвижный образ жизни оставался на 7,2% выше, а физическая активность — на 7,3% ниже прежних значений. Например, женщины проводили в сидячем положении в среднем на 0,9–1,2 часа больше. Их активное время сократилось на 1,4–1,5 часа.

Ученые считают, что такие устойчивые изменения могут быть связаны с переходом на удаленную работу, а также с психосоциальными факторами. Медицинским работникам рекомендуют учитывать эти данные при работе с беременными и активно пропагандировать соблюдение рекомендаций по физической активности даже в условиях кризисных ситуаций.