Лолита Милявская сообщила об атаке мошенников

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская сообщила о попытке мошенников получить доступ к ее учетной записи на портале «Госуслуги».

В своих социальных сетях певица сообщила, что стала объектом внимания телефонных мошенников, которые предприняли попытку получить доступ к ее учетной записи на портале государственных услуг. Инцидент произошел во время звонка, поступившего на личный номер артистки от лиц, представившихся сотрудниками транспортной компании.

В ходе разговора Милявская предоставила злоумышленникам код подтверждения, после чего на ее устройстве было зафиксировано уведомление о входе в учетную запись на портале «Госуслуги».

Певица сообщила, что благодаря оперативным действиям присутствовавших рядом людей все коды доступа были немедленно заменены. После произошедшего Милявская обратилась в ближайший центр оказания государственных услуг, где установила запрет на совершение сделок с имуществом и получение кредитных средств.