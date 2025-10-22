Производственный дефект обуви обошелся компании в 51 тысячу рублей

Суд взыскал с компании «Рандеву» свыше 51 тысячи рублей за продажу некачественной зимней обуви. Потребитель обнаружил производственный дефект после двух дней носки ботинок стоимостью 12,5 тысячи рублей.

Потребитель приобрел ботинки за 12,5 тысячи рублей, но уже после двух дней носки обнаружил производственный дефект — деформацию и проседание задников.

При возврате товара продавец отказался компенсировать стоимость, утверждая об отсутствии брака. Однако независимая экспертиза подтвердила нарушение технологического процесса при изготовлении обуви. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители ведомства поддержали исковые требования при обращении в судебные инстанции. Суд постановил взыскать с компании в пользу потребителя стоимость товара в размере 12,5 тысячи рублей, неустойку за период с 21 ноября 2024 года по 27 марта 2025 года на сумму 15,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в пять тысяч и штраф 16,7 тысячи рублей. Общая сумма взыскания превысила 51 тысячу рублей.