Прокуратура потребовала привести в порядок подъезды на Тракторной улице

Прокуратура Кировского района потребовала от управляющей компании привести в надлежащее состояние подъезды жилого дома на улице Тракторной. Поводом для проверки послужило коллективное обращение жильцов.

Проверка надзорного ведомства была инициирована после коллективного обращения жильцов многоквартирного дома на Тракторной улице. Специалисты выявили многочисленные нарушения в содержании общего имущества. Также были зафиксированы частичные разрушения лакокрасочного и штукатурного покрытия на стенах и потолках подъездов.

На лестничных площадках работники ведомства обнаружена практически оголенная электропроводка, а помещения общего пользования существенно захламлены. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор района направил в адрес ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района» представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства. Надзорное ведомство осуществляет контроль за фактическим восстановлением прав жильцов на благоприятные условия проживания.