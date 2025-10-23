Певец Shaman удивил поклонников вопросом о наркотиках

Неожиданный диалог между певцом Shaman и молодыми поклонниками стал предметом активного обсуждения в социальных сетях.

Видеозапись, опубликованная 23 октября, запечатлела встречу артиста с группой подростков в торговом центре. Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, находился в сопровождении нескольких мужчин.

Музыкант сразу задал собеседникам прямой вопрос об использовании синтетических наркотических веществ. Этот нестандартный подход вызвал у молодых людей реакцию удивления и смеха, после чего последовал их категоричный отрицательный ответ. Shaman положительно оценил такую позицию, рекомендовав воздерживаться от запрещенных веществ, и продолжил движение по комплексу.

Отметим, что популярный исполнитель до настоящего времени не высказался о произошедшем инциденте на своих страницах в социальных сетях. Пользователи Интернета активно делятся видеороликом и обсуждают необычную манеру общения артиста с поклонниками.