В Петербурге появятся юбилейные карты «Подорожник» к 70-летию метро

Санкт-Петербургский метрополитен выпускает лимитированную серию карт «Подорожник» к своему 70-летнему юбилею.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, продажи первой карты из коллекции начнутся 27 октября. Первый тираж посвящен депо «Автово», куда 15 ноября 1955 года прибыл самый первый поезд петербургского метро.

Общий тираж юбилейной карты составит 50 тысяч экземпляров, которые можно будет приобрести во всех кассах метрополитена. Стоимость карты в новом дизайне составляет 90 рублей за штуку. В ноябре 2025 года планируется выпуск второго тиража, который будет непосредственно посвящен юбилею метрополитена.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов отметил символическое значение выпуска памятных карт. По его словам, это возможность для пассажиров получить частичку истории петербургского метро, которое за 70 лет выросло с восьми до 73 станций и увеличило протяженность путей со 10,8 до 125 километров.