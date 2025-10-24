Реставрацию «Дороги жизни» планируют на 2026-2027 годы

Мемориальный комплекс «Дорога жизни» будет модернизирован с учетом предложений жителей и экспертов.

Как сообщает «Невский проспект», в Ленинградской области состоялась общественная встреча с участием проектировщиков и местных жителей. Главной темой обсуждения стало сочетание современного благоустройства с сохранением исторического облика памятного места.

Участники мероприятия рассмотрели эскизные проекты будущего благоустройства и высказали свои замечания. Были подняты вопросы о применяемых материалах, необходимости увеличения количества зон отдыха и организации озеленения территории. Особое внимание уделили подбору растений и компенсационным посадкам.

По словам вице-губернатора Владимира Цоя, все поступившие предложения будут тщательно проанализированы проектировщиками. Начало реставрационных работ запланировано на 2026-2027 годы. В настоящее время продолжается обсуждение эскизных проектов с учетом мнения граждан.