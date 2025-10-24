В Петербурге на утилизацию снега выделят 226 млн рублей

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на техническое обеспечение работы стационарных снегоплавильных пунктов.

Как следует из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 226,3 млн рублей, а подведение итогов тендера запланировано на 19 ноября. Заказчиком работ выступает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», который будет финансировать проект за счет собственных средств.

Согласно техническому заданию, подрядная организация должна обеспечить круглосуточное функционирование диспетчерской службы и оперативное аварийное обслуживание специализированной техники. Выполнение работ предусмотрено в течение всего будущего года — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Ранее в Законодательном собрании Санкт-Петербурга отмечали полную готовность городских коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Профильные департаменты завершили все необходимые подготовительные мероприятия для обеспечения бесперебойной работы в холодный период года.