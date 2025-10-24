Транспортников Петербурга поздравили концертом в БКЗ «Октябрьский»

В Санкт-Петербурге состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, мероприятие прошло в БКЗ «Октябрьский». От имени губернатора Северной столицы гостей поприветствовали и поздравили с наступающим профессиональным праздником.

Текущий год отмечен несколькими юбилейными датами транспортных предприятий мегаполиса. Отмечается 70 лет со дня основания Петербургского метрополитена, 60 лет с начала работы Третьего троллейбусного парка и 45 лет автобусному парку номер 7. Стабильная работа этих предприятий обеспечивается высоким профессионализмом сотрудников.

В рамках мероприятия вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев поздравили работников отрасли с профессиональным праздником. Было отмечено, что это нелегкий труд, требующий повышенного внимания и ответственности, а также выражена благодарность за преданность делу и самоотверженную работу.

Как передает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, 60 лучших работников транспортных предприятий города получили государственные и региональные награды, включая Благодарности Министерства транспорта Российской Федерации и Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга. Праздничную программу дополнили выступления известных артистов, среди которых Василий Герелло и Игорь Скляр.