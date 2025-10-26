Авито: петербуржцы готовы потратить на зимнюю резину в среднем 25 000 рублей

Жители Санкт-Петербурга в среднем готовы платить за комплект зимних шин 25 000 рублей. Такую сумму автовладельцы называют в ходе опроса, проведенного аналитиками Авито. При этом женщины закладывают на покупку на две тысячи рублей больше, чем мужчины, однако почти половина респондентов (48%) хотели бы уложиться в бюджет до 20 000 рублей.

Большинство автомобилистов в городе (70%) отдают предпочтение шипованной резине. Нешипованные модели, или «липучку», выбирают 12% опрошенных, всесезонные шины используют 10%, а внедорожные – 3%. При этом 4% водителей, преимущественно молодежь 18-24 лет из южных регионов, продолжают ездить на летней резине круглый год.

Среди брендов лидируют европейские производители, такие как Michelin, Continental и Pirelli, которые предпочитают 37% автовладельцев. Российские шины от Cordiant или КАМА выбирает 31% респондентов. Японские марки Bridgestone и Yokohama пользуются спросом у 24% автомобилистов, а корейские Hankook и Kumho – у 16%.

Больше половины петербуржцев (65%) отправляются в шиномонтаж с установлением стабильно холодной погоды. Очередь из 18% автовладельцев выстраивается после первого снегопада, а 7% предпочитают менять резину в последний момент, когда спадает ажиотаж. 6% автомобилистов уже завершили подготовку к зиме.

Покупают шины в основном в специализированных магазинах: 36% делают это непосредственно в торговых точках, а 30% используют сайты и приложения этих же ритейлеров. Еще 20% обращаются к другим онлайн-площадкам, 11% ищут варианты на платформах объявлений, а 3% покупают резину у частных лиц.

Что касается периодичности обновления, 55% водителей приобретают новые шины раз в 2-3 года, а 38% меняют их по мере износа. Каждый сезон резину обновляют только 5% автомобилистов, и чаще всего так поступают молодые люди в возрасте 18-24 лет (14%).