Фитнес-блогер из Ленобласти стал призером всероссийской премии

Фитнес-блогер из Ленинградской области Денис Черногузов стал одним из призеров Всероссийской премии «ШУМ».

По информации allnw.ru, он занял третье место в номинации «Энергия молодости», обойдя 25 тысяч участников со всей страны. Конкурс проводился для выявления талантливых создателей контента.

Денис Черногузов известен в регионе как профессиональный фитнес-тренер и нутрициолог с 17-летним стажем работы. Его авторский проект посвящен популяризации здорового образа жизни среди различных категорий населения. В материалах блогера содержатся рекомендации по физической активности, сбалансированному питанию и формированию устойчивых полезных привычек.

За годы профессиональной деятельности тренер помог изменить образ жизни сотням людей. Теперь его методики и наработки стали доступны многомиллионной аудитории в цифровом пространстве. Победа во всероссийском конкурсе подтвердила востребованность и высокое качество его просветительской работы.