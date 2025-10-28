Отправка призывников на военную службу будет проходить в течение года

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, устанавливающий призыв на военную службу в течение всего календарного года.

Согласно документу, который начнет действовать с 1 января 2026 года, отправка граждан к месту прохождения службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В настоящее время призывные мероприятия также проводятся два раза в год в аналогичные периоды.

Законопроект был внесен на рассмотрение 22 июля председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Авторы инициативы объяснили необходимость принятия документа систематизацией работы военных комиссариатов и совершенствованием призывных процедур.

Также законом устанавливается, что срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военные комиссариаты получат право выдавать выписки из реестра для граждан, подлежащих воинскому учету.