С ноября ФНС может списывать налоговые долги с карт физических лиц

В ноябре Федеральная налоговая служба сможет взыскивать долги по налогам с банковских карт физических лиц без обращения в суд.

С 1 ноября 2025 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, предоставляющие Федеральной налоговой службе право бесспорного взыскания задолженностей с физических лиц. Ранее аналогичный порядок применялся исключительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Новые правила распространяются на основные виды налоговых обязательств, включая НДФЛ при самостоятельном исчислении, налог на профессиональный доход для самозанятых, а также имущественные, земельные и транспортные налоги.

Механизм взыскания предполагает направление налогоплательщику требования об уплате задолженности. При несогласии с суммой долга граждане сохраняют право подать возражения и решать спор через судебные инстанции. Если в течение шести месяцев с момента истечения срока добровольного погашения требования не поступят возражения и платежи, ФНС получает возможность списать средства с банковских карт должника.

Налоговый консультант Ольга Соснина в беседе RuNews24.ru акцентировала внимание на соблюдении сроков уплаты налогов, напомнив, что 1 декабря 2025 года истекает срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ с доходов по банковским вкладам.

Специалист рекомендовала налогоплательщикам регулярно проверять уведомления в личном кабинете и оперативно подавать заявления о перерасчете при обнаружении ошибок.