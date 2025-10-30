Петербург определил промышленную стратегию до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга представили новую промышленную политику до 2030 года. Документ определяет стратегию технологического развития города на ближайшие годы.

Промышленный совет Санкт-Петербурга провел заключительное заседание в рамках деловой программы ключевого дня форума, где состоялась презентация новой промышленной политики города, рассчитанной до 2030 года. Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что основной целью документа является достижение технологического лидерства и усиление глобальной конкурентоспособности промышленного сектора Северной столицы через внедрение инновационных решений в приоритетных отраслях.

Стратегия предполагает комплекс мер, включающих развитие базовых, динамично растущих и перспективных промышленных направлений. Особое внимание уделяется формированию современной технологической инфраструктуры и созданию высокотехнологичных рабочих мест, добавил Поляков.

В числе приоритетов также обозначено укрепление взаимодействия между промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями в процессе разработки и внедрения инноваций. Политика направлена на формирование благоприятных условий для роста малых технологических компаний и расширение рынков сбыта для высокотехнологичной промышленной продукции.