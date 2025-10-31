В Петербурге задержан обманувший пенсионерку на 2,2 млн курьер мошенников

Полицией Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержан курьер мошенников, причастный к обману 87-летней жительницы города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 октября с заявлением о преступлении обратилась местная жительница, сообщившая о мошенничестве в отношении ее пожилой матери.

Было установлено, что 17 октября пенсионерке, проживающей на Введенской улице, поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства. Злоумышленник убедил женщину передать курьеру денежные средства для их так называемого декларирования. В результате пенсионерка передала незнакомцу 2,4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Вскоре, 29 октября в Транспортном переулке оперативниками задержан 22-летний подозреваемый в причастности к этому преступлению. Молодой человек задержан в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.