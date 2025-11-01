Запущен первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

Первый прямой авиарейс из Каракаса в Санкт-Петербург был запущен в международном аэропорту имени Симона Боливара.

Как сообщает посольство Российской Федерации в Венесуэле, это событие символизирует укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров охарактеризовал новый авиамаршрут как «настоящий воздушный мост, соединяющий сердца народов». По его словам, открытие рейса создает возможности для развития туризма, деловых контактов и реализации совместных проектов между Россией и Венесуэлой.

В рамках торжественной церемонии открытия рейса состоялась презентация фотовыставки «Блистательный Санкт-Петербург», посвященной историческому и архитектурному наследию Северной столицы. В посольстве отметили, что новый авиамаршрут будет способствовать расширению гуманитарных связей между странами-союзниками.