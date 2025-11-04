Историческое здание на Кронверкской стало памятником архитектуры

В Санкт-Петербурге здание на пересечении Кронверкской и Большой Пушкарской улиц официально признано памятником регионального значения.

Как сообщает Мойка78, речь идет о доходном доме, построенном в 1914 году по проекту архитекторов Юлия и Леонтия Бенуа и Александра Гунста. Здание выполнено в стиле эклектики с элементами классицизма и барокко и считалось крупнейшим жилым комплексом города в начале 20-го века.

Особую ценность ему придает историческое наследие — здесь проживали композитор Дмитрий Шостакович, командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров и поэт Александр Прокофьев.

Именно в этом доме Шостакович работал над Седьмой симфонией в 1941 году. Присвоение охранного статуса обеспечит сохранность уникального архитектурного объекта для будущих поколений. Ранее аналогичный статус получило другое историческое здание в районе Петроградской стороны.