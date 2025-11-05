В Вырице задержали троих грабителей сетевого магазина

В поселке Вырица Гатчинского района задержаны трое молодых людей, проникших в закрытый сетевой магазин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел пятого ноября около двух часов ночи. В момент прибытия сотрудников вневедомственной охраны один из злоумышленников выбирался через разбитую витрину, двое других находились рядом с похищенными товарами. Среди украденного находилась алкогольная продукция, которую правонарушители планировали вынести из магазина.

Задержанными оказались граждане в возрасте 18 и 23 лет. Сотрудники вневедомственной охраны доставили их в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее, четвертого ноября, правоохранители задержали в Отрадном мужчину, сообщившего о минировании Дома культуры, однако взрывных устройств в оставленной им сумке обнаружено не было. В настоящее время по всем фактам проводятся процессуальные проверки.