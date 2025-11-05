Пугачева задала риторический вопрос после смерти Николаева

Алла Пугачева отреагировала на смерть телеведущего Юрия Николаева, своего бывшего коллеги и ровесника.

Так, 76-летняя певица опубликовала в социальной сети архивное фото Николаева с риторическим вопросом, выражающим ее переживания. Она поинтересовалась, куда все уходят в 2025 году.

Пользователи сети оставили многочисленные соболезнования в комментариях, выражая поддержку артистке и разделяя ее чувства утраты. Многие подписчики отмечали, что уход Николаева символизирует окончание целой эпохи в отечественном телевидении и культуре.

Стоит отметить, что Николаев всегда тактично высказывался о Пугачевой после ее отъезда за границу, воздерживаясь от резких оценок. В 2023 году в интервью он выражал сожаление по поводу ситуации, но подчеркивал свое уважение к певице как к мудрой и талантливой женщине, чей вклад в искусство невозможно переоценить.

Напомним, что популярный телеведущей скончался в этом году из-за возвращения онкологического заболевания.