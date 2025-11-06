Экономист Щербаченко предупредил о рисках мошенничества в «черную пятницу»

Жителям Санкт-Петербурга рекомендуют проверять продавцов и цены перед покупками в «черную пятницу».
Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко предупредил покупателей о рисках «Черной пятницы». По словам эксперта, недобросовестные продавцы могут искусственно завышать цены перед началом акционных мероприятий, создавая видимость значительных скидок.
В разговоре с NEWS.ru специалист посоветовал заранее изучать стоимость и качество товаров на различных торговых площадках, включая маркетплейсы и офлайн-магазины.
Особое внимание эксперт советует уделять проверке репутации продавца через анализ отзывов и всего ассортимента предлагаемой продукции. Если магазин резко сменил профиль товаров, стоит особо проверить условия возврата, добавил Щербаченко.
Экономист подчеркивает, что «черная пятница» представляет собой маркетинговый инструмент, направленный на увеличение объемов продаж. Компании часто используют акции для быстрой реализации крупных товарных партий или избавления от непопулярных позиций. Для обеспечения финансовой безопасности покупателям рекомендуется составлять предварительный список покупок и ориентироваться на проверенных продавцов, избегая предложений с подозрительно низкими ценами.