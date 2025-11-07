Первый специализированный ГЭТ-класс начал работу в Невском районе

Первый в Невском районе специализированный ГЭТ-класс начал работу на территории Трамвайного парка № 7. Проект направлен на подготовку будущих кадров для городского пассажирского транспорта.

Инициатива была реализована СПб ГУП «Горэлектротранс» при поддержке Комитета по транспорту в рамках программы по ранней профессиональной ориентации. Целью проекта является привлечение молодежи в отрасль, формирование кадрового резерва для предприятий транспорта и повышение популярности связанных с ним профессий.

Мероприятие прошло в Трамвайном парке № 7 СПб ГУП «Горэлектротранс» с участием представителей Комитета по образованию, администрации Невского района, центра образовательных программ ЦОПП, руководства школы и транспортных вузов.

Как отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, подобные проекты представляют собой стратегические инвестиции в развитие петербургского транспорта. Для учащихся были организованы профессиональные пробы, в ходе которых школьники освоили замену информации на маршрутных указателях трамвая и управление токоприемником под руководством опытных работников депо.

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга добавили, что открытие класса рассматривается как важный этап в построении непрерывной системы подготовки кадров по схеме «школа — колледж/вуз — предприятие».

Мероприятие завершилось творческим выступлением учеников нового класса и поездкой на трамвае.