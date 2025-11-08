В отношении оружейника из Ленобласти возбудили три уголовных дела

В отношении 19-летнего жителя поселка Первомайский Выборгского района Ленинградской области возбуждены дополнительные уголовные дела за незаконное изготовление оружия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодой человек задерживался третьего сентября за переделку охолощенного оружия в боевое.

В его доме обнаружены шесть предметов, схожих с пистолетом Макарова, пистолетом ТТ и винтовкой Мосина, а также свыше тысячи патронов различного калибра и компоненты для изготовления оружия. Операция по задержанию проводилась совместно сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ России.

Экспертиза подтвердила, что три единицы изъятого оружия пригодны для стрельбы. Два пистолета были переделаны из охолощенных моделей, а предмет, похожий на винтовку Мосина, оказался самодельным карабином.

Также изъято 947 граммов бездымного пороха и 2337 боевых патронов. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Подозреваемый не занимался сбытом изготовленного оружия, оставляя его для личного использования.