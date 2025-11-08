Церемония прощания с Юрием Николаевым состоялась в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России, известным телеведущим Юрием Николаевым.

Мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища при большом количестве коллег, друзей и поклонников. Среди пришедших проститься были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова и многие другие представители творческой интеллигенции.

Венки на церемонию прислали президент России Владимир Путин, коллектив Первого канала и различные творческие организации. Николаев скончался четвертого ноября в возрасте 76 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Завершилась церемония продолжительными аплодисментами в память о выдающемся телеведущем.

Отметим, что телеведущий запомнился зрителям по таким популярным программам как «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», которые стали важной частью истории российского телевидения.

Николаев внес значительный вклад в развитие отечественной медиаиндустрии, работая на телевидении с 1973 года. Его профессиональная деятельность отмечена многочисленными наградами и народным признанием.