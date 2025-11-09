В Киришах пройдет серия мероприятий по отлову животных

В Киришском районе Ленинградской области начинаются плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Как сообщает официальный Telegram-канал Киришской администрации, первая акция запланирована на 11 ноября. Все отловленные собаки и кошки пройдут обязательную ветеринарную обработку, включающую постановку на учет, вакцинацию и стерилизацию. Животные, не проявляющие агрессии к людям, будут возвращены в привычную среду обитания после проведения всех необходимых процедур.

Мероприятия по регулированию численности бездомных животных носят регулярный характер. Следующие отловы запланированы на 18, 21 и 27 ноября текущего года. Администрация призывает местных жителей сообщать о местах скопления бродячих животных в комитет ЖКХ для организации целевых выездов специалистов.