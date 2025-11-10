Жалобы на наземный транспорт Петербурга сократились на 12 тысяч

С начала 2025 года количество жалоб на работу наземного общественного транспорта Санкт-Петербурга.

Количество жалоб на работу наземного общественного транспорта Северной столицы за девять месяцев 2025 года сократилось на 12 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов на заседании транспортной комиссии.

По его словам, за отчетный период зафиксировано 31 тысяча обращений против 43 тысяч годом ранее, причем снижение отмечается по всем перевозчикам.

Статистические данные свидетельствуют о снижении аварийности с участием наземного транспорта. За отчетный период произошло 49 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, что на десять инцидентов меньше показателей 2024 года. Количество нарушений в работе бортового оборудования также сократилось: в третьем квартале зарегистрировано 1,1 тысячи случаев, что на 224 меньше прошлогоднего значения.

Для оптимизации пассажирских перевозок было проведено около тысячи корректировок маршрутной сети. Среди последних изменений — введение экспресс-режима на маршруте № 217 в районе Комендантского проспекта и продление маршрутов № 168 и № 220 на намывных территориях Васильевского острова, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Представители ведомства добавили, что показатель выпуска подвижного состава на линию достиг почти 100%. Поступления в бюджет от реализации проездных документов за 10 месяцев превысили плановые значения примерно на 14%.