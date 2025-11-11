Колесов рассказал петербуржцам об аномально теплой погоде в ноябре

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о появлении нового температурного рекорда в городе. По словам метеоролога, первая декада ноября 2025 года стала самой теплой за всю историю наблюдений.

По словам синоптика, первая декада ноября текущего года установила новый температурный рекорд в Северной столице за весь период метеорологических наблюдений с 1881 года. Среднедекадный показатель температуры достиг 7,7 градуса, что на 0,2 градуса превысило предыдущее максимальное значение 1967 года.

Наиболее низкие температурные показатели в ночное время зафиксированы в восточных районах Ленинградской области, где столбики термометров опустились до отметок от -3 до -8 градусов. На Карельском перешейке минимальная температура составляла -1…-2 градуса, тогда как в Кингисеппе отмечен самый высокий ночной показатель +5 градусов, добавил синоптик в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, за время наблюдений отклонение от климатической нормы составляло от +3 до +8 градусов. Максимальная температура зафиксирована 5 ноября, достигнув значения +11,7 градуса.

Колесов добавил, что количество выпавших осадков за первую ноябрьскую декаду составило 60% от среднемесячной нормы.