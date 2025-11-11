В Петербурге возложили цветы к памятнику основателю Обуховского завода

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Павлу Обухову. Мероприятие было приурочено к 205-й годовщине со дня рождения основателя Обуховского завода.

Поляков совместно с представителями городской администрации принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Павлу Обухову. Мероприятие было организовано в связи с 205-й годовщиной со дня рождения основателя Обуховского завода.

В своем Telegram-канале Поляков акцентировал внимание на значимости наследия Обухова для развития российской промышленности. По его словам, созданное в 1863 году предприятие стало олицетворением технологической самостоятельности и высоких стандартов качества в отечественной металлургической сфере.

Напомним, что Павел Обухов вошел в историю как изобретатель и ученый, чьи разработки составили основу для прогресса в области металлургии и артиллерийского производства. Основанный им завод продолжает оставаться важным объектом промышленной инфраструктуры Северной столицы.