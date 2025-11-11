Солист «Три дня дождя» оказался должен налоговой 1,7 млн рублей

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Виконов должен Федеральной налоговой службой (ФСН) 1,78 миллиона рублей. Образовавшаяся недоимка связана с невыполненными обязательствами в рамках индивидуального предпринимательства.

Как сообщил «Постньюс», налоговые обязательства возникли в связи с деятельностью в сфере исполнительских искусств. При отсутствии своевременного погашения долга музыканту может грозить применение ограничительных мер, включая блокировку банковских счетов.

В настоящее время в отношении Викторова не возбуждено исполнительных производств, однако при дальнейшей неуплате возможно подключение службы судебных приставов.

Отметим, что группа «Три дня дождя» была создана в 2019 году в Кызыле, причем первоначально это название представляло собой сценический псевдоним самого Викторова. В весенний период 2023 года карьера музыканта развивалась успешно: солист коллектива вошел в рейтинг 30 наиболее перспективных молодых исполнителей по версии Forbes.