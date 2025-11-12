Среда, 12 ноября 2025
$81.01 €93.93 ¥11.35
5 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Бюджет Ленинградской области на 2026-2028 года принят в первом чтении

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Законодательное собрание Ленинградской области приняло бюджет на следующие три года.

Как сообщает «Невский проспект», документ был одобрен в первом чтении в ходе 73-го заседания регионального парламента. Доходы областного бюджета на 2026 год запланированы в размере более чем 282 миллиардов рублей, а расходы составят 309,8 миллиарда рублей. Депутаты предусмотрели дефицит в объеме 27,5 миллиарда рублей.

Парламентарии также утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, где доходы и расходы на будущий год сбалансированы на уровне 44,8 миллиарда рублей. Были внесены изменения в законодательство о патентной системе налогообложения, исключающие применение процентной ставки для операций с наличными средствами. 

Дополнительно учреждены две новые памятные даты — День многодетной семьи и День начала действия водной трассы Дороги жизни.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

В октябре терминал Port Favor отправил на экспорт 25,2 тысячи тонн аммиака

В течение отчетного периода наливной комплекс обрабатывал в среднем 106 автоцистерн в сутки, что в сумме составило 1155 машин за месяц. Погружены два судна с дедвейтом от 26 до 30 тысяч тонн. С начала года, за 10 месяцев, объем перевалки аммиака на терминале достиг 450 тысяч тонн. Самым результативным месяцем года пока остается январь, когда на флот было погружено 63,9 тысячи тонн аммиака.Как сообщили в компании, за все время работы терминал принял порядка 55 тысяч автоцистерн. Этот вид транспорта пока остается единственным для доставки аммиака.  Способ транспортировки зарекомендовал себя как безопасный и адаптивный, и будет использоваться и после запуска железнодорожной доставки аммиака в адрес терминала.Port Favor  продолжает активно развивать инфраструктуру, подготовка к запуску второй технологической линии комплекса идет полным...
Читать далее
Новости

МТС расширила для абонентов «голос» с помощью ИИ-сервисов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области абоненты МТС получили доступ к новым функциям для телефонных разговоров, работающим на алгоритмах искусственного интеллекта. Речь идет о двух ключевых сервисах: переводе голосового звонка в текстовый чат и автоматической записи бесед с их последующей текстовой расшифровкой. Эти опции доступны при общении с абонентами всех российских операторов связи.Функция «Звонок в чат» предназначена для ситуаций, когда лишний шум, нахождение на встрече или в транспорте мешают принять вызов. Отклоненный звонок перенаправляется в диалог внутри приложения «Мой МТС», где голосовой ассистент соединяет сторон. Пользователь видит речь звонящего в виде текста и может ответить, выбрав один из предлагаемых системой вариантов или напечатав свой собственный, который ИИ озвучит собеседнику.Вторая новинка — «Интеллектуальная запись разговора» — позволяет сохранять как аудио входящих...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто смерть дети погода метро чп прокуратура общество проверка статистика закон интернет туризм москва футбол деньги нарушения продукты бюджет спорт ученые штрафы мчс бизнес скандал выставка экономика видео город выборг мошенники транспорт путин закрытие авито политика ветер ск мариинский театр билеты школьники дождь электрички

Новости дня

Новости

Путин объявил о проведении предновогоднего саммита СНГ в Петербурге

Новости

Сборная России играет с Перу на «Газпром Арене» в Петербурге

Общество

Пассажиропоток пригородных поездов вырос на 3,6% за девять месяцев

Новости

Депутат Лантратова предложила ограничить наценку на авиабилеты в праздники

Ленинградская область

В Кингисеппском районе возбуждено дело после гибели сварщика на стройке

Ленинградская область

Навигация для маломерных судов в Ленобласти закрывается в середине ноября

Новости

На выставке в Москве рассказали об опыте Петербурга по развитию парковок

Новости

Продукты из Петербурга представили на выставке в Шанхае

Новости

Певец Альберт Асадуллин рассказал о своей любви к Петербургу

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти добивается возврата 150 га лесного фонда

Новости

Юрист объяснил возможность пересчета тарифов за режим охлаждения сим-карт

Новости

Бесплатный Wi-Fi в Петербурге помогает оплачивать парковки и записаться к врачам

Новости

Росздравнадзор проверяет информацию о нехватке систем мониторинга глюкозы

Новости

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик утешал мать в скорой

Новости

ИИ назначил штрафы по почти 70 объектам в Петербурге за месяц

Новости

Стоимость шавермы в Петербурге выросла на 25% в 2025 году

Новости

В Петербурге ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду в четверг

Новости

В Петербурге выделили 80 млн рублей на поддержку бизнеса

Новости

В Петербурге прокуратура потребовала убрать свалку в гаражном кооперативе

Новости

Психолог считает, что вредные привычки могут превратиться в пагубные зависимости

Бизнес-вести

Рост ставок и инфляционных ожиданий продолжился осенью 2024 года

Новости

Два контракта на рождественские ярмарки заключили за 116 млн рублей

Новости

В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве с квартирой пенсионерки

Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

Новости

Петербург выпустит юбилейные карты «Подорожник» к 70-летию метро

Новости

В Петербурге приняли закон для создания наземного метро

Общество

«Новые люди» будут добиваться поддержки молодых инженеров

Ленинградская область

В Ленобласти за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb