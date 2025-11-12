Бюджет Ленинградской области на 2026-2028 года принят в первом чтении

Законодательное собрание Ленинградской области приняло бюджет на следующие три года.

Как сообщает «Невский проспект», документ был одобрен в первом чтении в ходе 73-го заседания регионального парламента. Доходы областного бюджета на 2026 год запланированы в размере более чем 282 миллиардов рублей, а расходы составят 309,8 миллиарда рублей. Депутаты предусмотрели дефицит в объеме 27,5 миллиарда рублей.

Парламентарии также утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, где доходы и расходы на будущий год сбалансированы на уровне 44,8 миллиарда рублей. Были внесены изменения в законодательство о патентной системе налогообложения, исключающие применение процентной ставки для операций с наличными средствами.

Дополнительно учреждены две новые памятные даты — День многодетной семьи и День начала действия водной трассы Дороги жизни.