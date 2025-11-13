На Пулковском шоссе модернизировали светофоры для общественного транспорта

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге завершена модернизация светофорных объектов в рамках программы приоритета общественного транспорта.
Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, было изменено планировочное решение и обновлены технические средства организации дорожного движения.
Установлены новые Г-образные опоры и светофорные колонки. Также произведена замена дорожного контроллера и монтаж современного оборудования связи. На объектах установлены детекторы транспорта для эффективного управления движением.
Основной задачей модернизации стало приведение светофорного оборудования в соответствие с современными стандартами. Это позволит создать комфортную зону с доступной инфраструктурой на прилегающих территориях.
Выполненные работы обеспечат сокращение времени в пути для автобусов маршрутов № 39 и 39Э. Все обновленные светофоры будут работать в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением города.