На Пулковском шоссе модернизировали светофоры для общественного транспорта

Дмитрий Григорьев
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге завершена модернизация светофорных объектов в рамках программы приоритета общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, было изменено планировочное решение и обновлены технические средства организации дорожного движения.

Установлены новые Г-образные опоры и светофорные колонки. Также произведена замена дорожного контроллера и монтаж современного оборудования связи. На объектах установлены детекторы транспорта для эффективного управления движением.

Основной задачей модернизации стало приведение светофорного оборудования в соответствие с современными стандартами. Это позволит создать комфортную зону с доступной инфраструктурой на прилегающих территориях.

Выполненные работы обеспечат сокращение времени в пути для автобусов маршрутов № 39 и 39Э. Все обновленные светофоры будут работать в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением города.

