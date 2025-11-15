Суббота, 15 ноября 2025
$80.6 €93.7 ¥11.32
-1.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Задержки отправлений рейсов из Пулково сохраняются после первого снегопада

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Аэропорт Пулково восстановил штатный режим работы после первого в сезоне снегопада. В течение ночи и утра были задержаны 28 рейсов, часть из которых уже отправлена в пункты назначения.

В пресс-службе компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили о нормализации работы воздушной гавани после прошедшего снегопада. По данным компании, снегоуборочная техника и службы аэропорта работали в усиленном режиме. Их действия позволили сохранить прием и отправку рейсов на протяжении всей ночи.

Согласно информации онлайн-табло, 15 ноября были зафиксированы задержки вылетом 28 авиарейсов. Из этого количества 13 бортов задержались более чем на час, три рейса — свыше двух часов, а 12 самолетов вылетели с опозданием более трех часов. Наибольшая задержка затронула рейс в Уфу, который по расписанию должен был отправиться в 1:45, но вылетел только в 13:33.

Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры подтвердили проведение надзорных мероприятий в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, на территории аэропорта ведомство организовано работу круглосуточной работы мобильной приемной.

Однако по состоянию на 17:20 в аэропорту Пулково было задержано 13 вылетов. В список задержанных рейсов вошли направления в Нарьян-Мар, Самару, Уфу, Саратов и другие российские города. Последний такой рейс был запланирован на 23:55, но его вылет перенесли на 16 ноября в 0:55.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или...
Читать далее
Общество

ЖК «Юнтолово» признали лучшей новостройкой комфорт-класса

Жилой комплекс «Юнтолово» был назван лучшим в сегменте комфорт-класса по итогам трех кварталов 2025 года. Это следует из результатов исследования, проведенного Единым ресурсом застройщиков. Реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург» проект также вошел в число десяти наиболее значимых новостроек города в общем зачете.Формирование профессионального рейтинга осуществляется на основе комплексного анализа более ста показателей. Эксперты учитывают уровень качества жизни в жилом комплексе и принципы работы девелопера. Важными оценочными факторами являются степень благоустройства прилегающих территорий, развитость транспортной доступности, наличие социальных и коммерческих объектов, а также деловая репутация компании-застройщика и ее успехи в профессиональной премии «ТОП ЖК».Признание «Юнтолово» получило не только от экспертов, но и от будущих жителей. По результатам открытого интернет-голосования на портале «Я Покупаю», проходившего с августа по октябрь 2025 года, жилой...
Читать далее

Популярное

ленобласть дети полиция суд погода кража Россия петербург пожар метро дороги Смольный мошенничество прокуратура ремонт проверка пулково жкх наркотики футбол работа цены васильевский остров Роспотребнадзор задержание ученые мчс мосты выборг такси пенсионеры росгвардия снег реконструкция александр дрозденко авито подросток больница расписание мурино актер ветер пенсия концерт юбилей

Новости дня

Новости

Сборная России по футболу прервала беспроигрышную серию в матче с Чили

Новости

Ксения Собчак и Константин Богомолов признаны парой десятилетия

Новости

Эксперт Бауэр раскритиковал Гарри и Меган за использование королевских атрибутов

Новости

Мариуполь получил в дар икону Божией Матери «Августовская Победа»

Новости

В Петербурге выросли цены на такси после первого снегопада

Город

Юбилей метрополитена Петербурга отметили в БКЗ «Октябрьский»

Наука

В субботу ученые зафиксировали вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности

Новости

Жители улицы Кораблестроителей останутся без отопления до утра воскресенья

Ленинградская область

За сезон навигации маломерные суда Ленобласти перевезли 265 тысяч пассажиров

Общество

Авито проведет автомобильный конкурс и прокачает Волгу с рэпером с Xzibit

Ленинградская область

Прокуратура обеспечила полную готовность Ленобласти к отопительному сезону

Новости

Суд заключил под стражу подозреваемого в сбыте наркотиков подросткам

Новости

Петербуржец попал в больницу после пожара на проспекте Испытателей

Новости

Спасатели пошутили пожар на площади 120 «квадратов» в Ломоносове

Ленинградская область

Ремонтные работы на водопроводе в Волхове продолжаются вторые сутки

Культура

Ледовый дворец подал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей

Новости

Прокуратура контролирует ситуацию с задержанными авиарейсами в Пулково

Культура

Отреставрированный бюст Торгильса Кнутсона возвращен в Выборгский замок

Город

В воскресенье петербуржцев ждет сильный ветер и гололед

Новости

Коммунальные службы Ленобласти перешли на зимний режим работы

Новости

Навигационный сезон разводки трех мостов Петербурга подошел к концу

Новости

Мужчина похитил у подростка пять наручных часов за миллион рублей

Новости

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Новости

Наследство семьи Усольцевых могут разделить дети от первых браков

Новости

Сергей Соседов оценил возможные сложности переезда Пугачевой в Швейцарию

Новости

В субботу 26 рейсов не смогут вылететь из Пулково по расписанию

Новости

За два года троллейбусы с автономным ходом перевезли свыше 5,5 млн пассажиров

Новости

Депутат предложил выдавать путевки в санатории всем пенсионерам старше 70 лет

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb