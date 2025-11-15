Задержки отправлений рейсов из Пулково сохраняются после первого снегопада

Аэропорт Пулково восстановил штатный режим работы после первого в сезоне снегопада. В течение ночи и утра были задержаны 28 рейсов, часть из которых уже отправлена в пункты назначения.

В пресс-службе компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили о нормализации работы воздушной гавани после прошедшего снегопада. По данным компании, снегоуборочная техника и службы аэропорта работали в усиленном режиме. Их действия позволили сохранить прием и отправку рейсов на протяжении всей ночи.

Согласно информации онлайн-табло, 15 ноября были зафиксированы задержки вылетом 28 авиарейсов. Из этого количества 13 бортов задержались более чем на час, три рейса — свыше двух часов, а 12 самолетов вылетели с опозданием более трех часов. Наибольшая задержка затронула рейс в Уфу, который по расписанию должен был отправиться в 1:45, но вылетел только в 13:33.

Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры подтвердили проведение надзорных мероприятий в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, на территории аэропорта ведомство организовано работу круглосуточной работы мобильной приемной.

Однако по состоянию на 17:20 в аэропорту Пулково было задержано 13 вылетов. В список задержанных рейсов вошли направления в Нарьян-Мар, Самару, Уфу, Саратов и другие российские города. Последний такой рейс был запланирован на 23:55, но его вылет перенесли на 16 ноября в 0:55.