Юбилей метрополитена Петербурга отметили в БКЗ «Октябрьский»

Санкт-Петербургский метрополитен отметил 70-летний юбилей концертом в БКЗ «Октябрьский». Мероприятие объединило ветеранов и сотрудников подземки, а также известных артистов.

Торжественный концерт в БКЗ «Октябрьский» завершил празднование 70-летия Санкт-Петербургского метрополитена. Гостей торжества встречали тематические фотозоны и камерная эстрадная программа с композициями прошлых лет.

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин поздравил сотрудников и ветеранов метро, подчеркнув вклад нескольких поколений специалистов в развитие подземного транспорта. По его словам, благодаря их работе петербургская подземка десятилетиями сохраняет статус эталона надежности и безопасности.

На сегодняшний день метрополитен включает пять линий общей протяженностью 128,4 километра с 73 станциями и семью пересадочными узлами. Инфраструктура насчитывает шесть эксплуатационных депо, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В праздничной программе выступили заслуженный артист России Валерий Сюткин, композитор Игорь Корнелюк, певец Александр Панайотов и заслуженная артистка России Пелагея. Также в концерте участвовали Хор метрополитена, коллектив Санкт-Петербургской консерватории, танцевальные и цирковые ансамбли, артисты театров и кино.