Сборная России по футболу прервала беспроигрышную серию в матче с Чили

Сборная России по футболу потерпела первое поражение с декабря 2021 года, уступив в товарищеском матче команде Чили со счетом 0:2.

Российская футбольная сборная завершила серию из 23 матчей без поражений, проиграв команде Чили в товарищеской встрече в Сочи. Матч на стадионе «Фишт» завершился со счетом 0:2 в пользу южноамериканской команды.

Чилийцы открыли счет на 37-й минуте после ошибки защитника Игоря Дивеева. Гонсало Тапия воспользовался потерей мяча и точным ударом поразил ворота Станислава Агкацева. На 78-й минуте Бен Бреретон удвоил преимущество гостей после еще одной ошибки российской защиты.

Российская сборная создала несколько опасных моментов. Александр Головин и Максим Глушенков попали в штангу, а Константин Тюкавин и Кирилл Глебов не использовали другие выгодные позиции. Эпизод с возможной игрой рукой Наиля Умярова в собственной штрафной площади арбитр оставил без внимания и пенальти не назначил.

Это поражение стало для команды первым с декабря 2021 года, когда россияне уступили Хорватии в отборе на чемпионат мира. В текущем 2025 году национальная команда провела десять товарищеских матчей. В их активе шесть побед, три ничьи и лишь одно поражение.