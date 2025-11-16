В Петербурге задержан сбытчик наркотиков подросткам

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следствие установило факт предоставления наркотических средств двум несовершеннолетним. Инцидент произошел 13 ноября в квартире дома на улице Верности.

Подозреваемый 1994 года рождения обвиняется в двух эпизодах незаконного сбыта наркотических средств. Также ему вменяется склонение к потреблению запрещенных веществ.

Следователями проведен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы. Осуществляется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств дела.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения. Мужчина заключен под стражу на период расследования уголовного дела.

Следствие проверяет возможную причастность фигуранта к другим преступлениям.