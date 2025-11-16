В Выборгском районе запретят проезд вблизи мест взрывных работ

В Выборгском районе Ленинградской области на следующей неделе пройдут массовые взрывные работы.

Взрывы запланированы с 17 по 21 ноября в карьерах Каменногорского поселения. Работы будут проводиться ежедневно с 10:00 до 17:00.

В целях безопасности запрещено находиться на промплощадке и в радиусе 700 метров. Проезд через эти территории также будет временно ограничен.

Администрация Выборгского района опубликовала соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале. Жителей и гостей района просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее стало известно о плановых отключениях электроэнергии в Выборге. Они запланированы на 18 ноября с 9:00 до 16:00.

Отключения связаны с необходимостью проведения внеплановых работ. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.