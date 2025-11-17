Спасатель допустил успех после возобновления поисков семьи Усольцевых

Спасатель Денис Киселев оценил вероятность обнаружения семьи Усольцевых спустя почти два месяца после исчезновения.

Как сообщает NEWS.ru, специалист не исключил, что у МЧС появился шанс найти пропавших. По его мнению, возобновление поисков связано с просьбой правоохранительных органов.

Киселев предположил, что у полиции могла появиться новая информация о возможном местонахождении семьи. Все ранее доступные территории уже были тщательно обследованы поисковыми группами несколько раз за прошедший период.

Спасатель отметил крайнюю сложность выживания в лесу без запасов пищи в условиях сибирской зимы. Однако факт возобновления операции указывает на наличие дополнительных данных у правоохранителей, полученных недавно.

Напомним, что 17 ноября красноярские спасатели направились в Партизанский район для повторных поисковых мероприятий. Эта операция была организована по официальной заявке, переданной от полиции после анализа новой информации.