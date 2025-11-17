Бобров открыл парковку в Восточном округе

Госинспекция по недвижимости Москвы под руководством Ивана Боброва завершила работы по созданию общедоступной парковки на территории бывшей частной стоянки в районе Ивановское.
На освобожденном участке по улице Сталеваров организована бесплатная зона для парковки транспортных средств вместимостью до двадцати автомобилей.
Иван Бобров отметил: «Ранее территория площадью 1132 квадратных метров была огорожена и использовалась под платную стоянку автомобилей на основании краткосрочного договора аренды. По истечению договорных отношений участок освободили. Учитывая целесообразность вовлечения земли в городскую инфраструктуру, пространство привели в порядок».
В ходе работ специалисты провели полное асфальтирование территории и установили необходимое обустройство для комфортного размещения транспорта.
Реализация данного проекта позволила решить проблему недостатка парковочных пространств для жителей близлежащих домов и стала примером эффективного использования освобождающихся городских территорий. Работы проведены в рамках программы по оптимизации использования земельных ресурсов и созданию дополнительных элементов благоустройства в столице.
Ранее Бобров представил модернизированную парковочную структуру в Восточном Измайлове.