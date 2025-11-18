Экоинспекторы остановили незаконный сброс мусора в Кавголово

Инспекторы Комитета госэконадзора Ленинградской области совместно с Экомилицией пресекли незаконный сброс отходов в районе деревни Кавголово.

Основанием для проведения проверки послужило обращение местных жителей о фактах несанкционированного размещения отходов. В ходе проведенных мероприятий специалисты зафиксировали сброс мусора на земли сельскохозяйственного назначения с использованием грузового самосвала, сообщает «Невский проспект».

Транспортное средство было задержано и перемещено на специализированную стоянку. В отношении водителя грузовика составлены материалы об административном правонарушении за незаконное обращение с отходами. На второго водителя оформлены два административных протокола за нарушение установленных правил транспортировки отходов.

Информация о выявленных нарушениях направлена в территориальное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении собственника земельного участка.