Мошенники используют новые правила безопасности сим-карт для фишинга

Мошенники начали массово рассылать фишинговые сообщения, имитирующие уведомления операторов связи о блокировке сим-карт.

После ужесточения Министерством цифрового развития правил безопасности для мобильных операторов в России наблюдается рост мошеннической активности. Злоумышленники используют низкую осведомленность граждан о новом механизме «охлаждения» SIM-карт, рассылая фишинговые сообщения. Их цель заключается в получении доступа к персональным данным, банковским счетам и учетным записям на портале «Госуслуги».

Новые правила вводят 24-часовой период ограничения доступа к мобильному Интернету и сервису сообщений. Это ограничение применяется при возврате абонента из-за рубежа после международного роуминга или при отсутствии активности SIM-карты свыше 72 часов. При таких ограничениях абонент получает официальное уведомление от оператора с инструкциями по разблокировке, сообщает 360.ru.

Мошенники рассылают поддельные сообщения, имитирующие оповещения операторов связи. В этих сообщениях содержится требование срочно пройти верификацию, а указанная ссылка ведет на фишинговый сайт.

Таким образом злоумышленники пытаются получить логины, пароли и коды доступа к различным сервисам.