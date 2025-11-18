Бренд Меган Маркл не попал в коммерческий магазин Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix не включил продукцию бренда Меган Маркл As Ever в ассортимент нового коммерческого магазина. Решение связано с низкими рейтингами ее лайфстайл-шоу на платформе.

Дело в том, что сервис открывает новый магазин Netflix House в Далласе, но в ассортименте отсутствует продукция бренда Меган Маркл As Ever. Магазин начнет работу 11 декабря и предложит товары по мотивам популярных сериалов, включая «Очень странные дела» и «Игру в кальмара».

Несмотря на партнерство герцогини Сассекской с Netflix, ее лайфстайл-шоу «С любовью, Меган» не достигло высоких рейтингов. Первый сезон программы занял лишь 383-е место в рейтинге самых просматриваемых шоу платформы за первые шесть месяцев 2025 года. Количество просмотров составило 5,3 миллиона, сообщает The Mirror.

Второй сезон шоу также не вошел в десятку самых популярных программ Netflix. Источники, близкие к Меган Маркл, утверждают, что продукция бренда As Ever изначально предназначалась только для продажи на официальном сайте.