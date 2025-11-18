Турецкая полиция нашла тело женщины с серьгами пропавшей петербурженки

В Турции обнаружено тело женщины с серьгами пропавшей жительницы Санкт-Петербурга Ирины Киселевой. При этом внешние признаки погибшей не соответствуют описанию петербурженки.

Турецкие правоохранители нашли тело женщины на побережье в районе Кемера, в 170 километрах от места исчезновения гражданки России. Поскольку Ирина Киселева находилась в розыске, полиция связала находку с ее делом.

Брат пропавшей Валерий опознал на фотографиях серьги, принадлежавшие его сестре. Однако при личном осмотре тела он отметил, что оно принадлежит другой женщине. Погибшая оказалась на девять сантиметров ниже ростом, полностью лишена волос и имеет другие физические характеристики.

На теле обнаруженной женщины отсутствует шрам от аппендицита, который был у российской туристки, но присутствуют следы других операций. Причины, по которым серьги пропавшей оказались у неизвестной погибшей, пока не установлены. Для точного установления личности назначена ДНК-экспертиза.

Напомним, что Ирина Киселева исчезла 31 октября на курорте Анталья, оставив в отеле 12-летнего сына. По последним данным, женщина отправилась на прогулку с мужчиной, с которым познакомилась во время отдыха.