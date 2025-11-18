Путин наградил Ирину Дрозденко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирины Дрозденко.

Государственная награда — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — была вручена за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля 14 ноября.

Ирина Григорьевна Дрозденко — председатель Правления БФ «Место под солнцем», основатель и директор госучреждения «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», руководитель проекта «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО», писатель — публицист, общественный деятель.

Мультицентр за десять лет стал ведущей в России площадкой по комплексному сопровождению людей с инвалидностью и участников СВО. Учреждение, выросшее до 11 корпусов, объединяет образование, реабилитацию, протезирование и помощь в трудоустройстве. Разработанная здесь уникальная модель жизнеустройства успешно тиражирована в более чем 20 регионах страны.