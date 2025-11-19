За золотой унитаз «Америка» отдали больше 12 миллионов долларов

На аукционе Sotheby’s продали золотой унитаз работы итальянского художника Маурицио Каттелана за 12,1 миллиона долларов. Арт-объект под названием «Америка» изготовлен из 18-каратного золота и весит больше 100 килограммов.

Лот выставил на торги управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды New York Mets Стивен Коэн. Об этом указывают данные на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Он приобрел эту работу в галерее Marian Goodman в 2017 году. Маурицио Каттелан создал два экземпляра функциональных унитазов из золота, но один из них похитили в 2019 году с выставки художника в британском дворце Бленейм.

Напомним, что итальянский концептуалист известен другими провокационными работами, включая композицию с бананом, приклеенным скотчем к стене. Этот арт-объект продали на аукционе Sotheby’s в 2024 году за 6,2 миллиона долларов.