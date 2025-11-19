Среда, 19 ноября 2025
«Контрол лизинг» вошёл в число лучших работодателей России

Михаил Яковлев
Фото: pxhere.com

Компания «Контрол лизинг» третий год подряд занимает лидерские позиции в рейтинге лучших работодателей России, который составляет деловое издание РБК. Это убедительный признак стабильности HR-бренда, подчеркивают в руководстве «Контрол лизинга». В условиях перемен человеческий капитал становится залогом стабильности в финансовом секторе, а способность компаний развивать и поддерживать талантливых сотрудников – основой долгосрочного успеха.

Для лизингового сектора рейтинг РБК стал важным индикатором зрелости кадровой политики и управленческих практик. Лучшие компании делают ставку не только на продукты и технологии, а прежде всего — на команду. В компании «Контрол лизинг» убеждены: лизинг — это бизнес человеческих отношений, и именно культура взаимодействия определяет качество результата. Здесь много времени посвящают проектам наставничества и уделяют огромное внимание мотивации сотрудников. Это не только организация спортивных мероприятий для сотрудников, но и вклад в интеллектуальное развитие — собственные шахматные клубы, организация квизов и активное, поощряемое вовлечение сотрудников во внешние федеральные конкурсы, соревнования и мероприятия.

Дарья Сильнягина, коммерческий директор «Контрол лизинга», подчёркивает:

«Именно культура взаимодействия, уважение к коллегам, ответственность и готовность поддерживать друг друга определяют устойчивость компании. Мы выстраиваем структуру, где каждый сотрудник чувствует сопричастность к общему делу и понимает, что его труд влияет на результат клиента. Мы подстраиваем бизнес-процессы под компетенции сотрудника, а не наоборот, тем самым делая акцент на его сильных сторонах, что положительно влияет на показатели всей компании».

Контекст рейтинга РБК-2025

Согласно данным портала hr-rating.rbc.ru, рейтинг работодателей РБК основан на комплексной методологии, объединяющей финансовые, управленческие и социальные показатели.

Такой подход позволяет формировать объективную картину зрелости работодателя, соединяя финансовую эффективность с качеством корпоративной среды. Для лизингового рынка, где большинство компаний работает в условиях высокой конкуренции и быстро меняющейся экономики, подобная оценка особенно показательна.

«Контрол лизинг» вошёл в число лучших работодателей России
Фото сгенерировано нейросетью

Для «Контрол лизинга» участие в рейтинге стало подтверждением системного подхода к управлению персоналом и развитию корпоративной культуры.

В блоке «Сотрудники и условия труда» отмечены прозрачная система оплаты, гибридный формат работы и система наставничества. Раздел «Эффективность бизнеса и инновационное развитие» отражает цифровизацию HR-процессов и внедрение CRM, позволивших ускорить сделки и повысить производительность. Критерий «Социальная ответственность» включает экологические и благотворительные проекты, среди которых корпоративное волонтёрство. В блоке «Деловая репутация» компания выделяется стабильными партнёрскими отношениями и участием в ключевых отраслевых форумах. А направление «Мнение сотрудников» подтверждает высокий уровень вовлечённости и лояльности коллектива. К примеру, свыше 80 % сотрудников рекомендуют «Контрол лизинг» как надёжного работодателя.

Цифровизация и устойчивое развитие

Как рассказали в компании, «Контрол лизинг» активно внедряет инструменты цифрового управления персоналом. Параллельно компания развивает корпоративные обучающие программы. За год реализовано множество тренингов, семинаров и обучающих сессий для сотрудников всех уровней. Особое внимание уделяется развитию soft skills, коммуникации и эмоциональному интеллекту — компетенциям, которые сегодня формируют устойчивость команд.

По словам Ирины Доманской, HR-директора компании «Контрол лизинг», приоритет компании — создавать условия, в которых сотрудники чувствуют себя частью единой команды и видят перспективу профессионального роста. HR-директор подчёркивает, что в современных условиях именно корпоративная среда и внимание к человеку становятся главным драйвером эффективности и устойчивости бизнеса:

«Мы видим, как компании, инвестирующие в человеческий капитал, получают стратегическое преимущество. “Контрол лизинг” — пример того, как кадровая культура встроена в операционную модель бизнеса. Здесь HR — не вспомогательная функция, а полноценный инструмент управления результатом».

Корпоративная культура как стратегическое преимущество

Культура компании выстроена на принципах доверия, открытости и диалога. Руководители подразделений регулярно проводят обратную связь с командами, а внутренняя коммуникационная среда создаёт ощущение причастности к единому бизнесу, независимо от региона присутствия.

«Контрол лизинг» активно поддерживает корпоративные инициативы сотрудников, развивает волонтёрство и благотворительные программы, а также участвует в экологических и спортивных проектах. «Такая политика усиливает HR-бренд и способствует формированию устойчивых команд, мотивированных не только материально, но и ценностно», — уверены в компании.

Дарья Сильнягина, коммерческий директор «Контрол лизинга», отмечает, что HR сегодня — это один из главных факторов развития: «Мы соревнуемся не за объём портфеля, а за качество команды. Если сотрудники замотивированы, знают свои цели и верят в компанию, результат всегда будет выше любого прогноза. Поэтому мы рассматриваем рейтинг РБК не как формальность, а как точку роста и подтверждение правильного вектора движения».

По ее словам, HR-рейтинг РБК-2025 стал маркером зрелости кадровых систем в финансовом секторе. Для рынка лизинга участие компаний вроде «Контрол лизинга» — это сигнал, что отрасль становится более технологичной, открытой и ориентированной на людей. Публикация рейтинга работодателей РБК-2025 стала очередным подтверждением того, что «Контрол лизинг» уверенно движется в числе работодателей нового поколения — тех, кто не только следует трендам, но и формирует стандарты рынка.

