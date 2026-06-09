После пожара в ангаре у Финляндского вокзала обнаружены тела четырех погибших

Во время разбора завалов на месте пожара были обнаружены тела четырех погибших. Еще двое мужчин госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

После расчистки завалов на месте пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга спасатели нашли тела четырех погибших. Так, двое из них лежали под обвалившимся забором, а еще двоих специалисты обнаружили внутри ангара, пишет ТАСС.

Ранее представители МЧС сообщали о двух пострадавших мужчинах. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Напомним, что возгорание в ангаре размером 1,5 тысячи «квадратов» произошло вечером 8 июня. Горение происходило на площади 400 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава. Из-за пожара пострадала инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале.

На основании данного инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.