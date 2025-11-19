Во вторник Колесов зафиксировал рекордное похолодание в Петербурге

Санкт-Петербург встретил первую в этом осеннем сезоне отрицательную среднесуточную температуру. Столбики термометров показали -0,7 градуса, что стало минимальным значением с 12 апреля.

По данным Начальника Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова, 18 ноября в Петербурге сохранялась стабильная температура около нулевой отметки. Синоптик отметил, что подобные температурные значения наблюдались в последний раз семь месяцев назад.

В течение дня по всему городу прошли снегопады. В центральных районах выпало 3-4 миллиметров осадков, образовав снежный покров высотой 3-5 сантиметров. В прибрежной зоне количество осадков достигло 5-6 миллиметров, а высота снежного покрова составила до 8 сантиметров, отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Колесов добавил, что смещение атмосферного фронта в восточном направлении вызвало дальнейшее понижение температуры. К утру 19 ноября показатели термометров опустились до -3…-6 градусов.

Снежный покров на нетронутых поверхностях составил пять сантиметров в Петербурге и до 12 сантиметров в Ломоносове с учетом предыдущих снегопадов. В восточных районах области высота снежного покрова достигла 16-18 сантиметров.

По словам синоптика, похолодание повлияло на температуру воды в Неве, которая снизилась с +6 градусов в конце недели до текущих +2,8 градуса, что свидетельствует о постепенной подготовке к появлению льда.