ООО «Бау Комфорт» получила предупреждение за недобросовестную конкуренцию

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение компании «Бау Комфорт» за нарушение законодательства о защите конкуренции.

В адрес антимонопольного ведомства поступило обращение относительно деятельности ООО «Бау Комфорт». Заявитель предоставил электронное письмо, содержащее сведения, способные подорвать доверие потребителей к управляющей компании «Охта».

Антимонопольщики запросили у представителей «Бау Комфорт» документальные подтверждения достоверности информации, представленной в спорном сообщении. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В ходе рассмотрения обращения специалисты установили, что компания не представила доказательств соответствия распространенных сведений действительности. Ее действия квалифицированы как нарушение статьи 14.1 Федерального закона «О защите конкуренции», запрещающей недобросовестную конкуренцию путем дискредитации.

Компании «Бау Комфорт» выдано предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства. До конца ноября 2025 года организация обязана отозвать спорные письма, содержащие дискредитирующую информацию.