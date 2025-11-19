Владимир Путин сообщил о результатах комплексного медосмотра

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о завершении ежегодного комплексного медицинского обследования.
Глава государства упомянул о недавнем прохождении планового медицинского осмотра во время посещения выставки, посвященной достижениям в сфере искусственного интеллекта.
По словам Путина, комплексное обследование потребовало проведения около двух суток, включая ночное пребывание в медицинском учреждении.
Президент отметил, что результаты диагностических процедур являются положительными.
Отметим, что на выставке Владимиру Путину представили человекоподобного робота по имени Грин. Андроид продемонстрировал свои танцевальные способности, вызвав интерес у главы государства.